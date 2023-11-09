شكرا لقرائتكم خبر عن عمار النعيمي يستقبل وفداً من «دناتا للسفريات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وفداً من «مجموعة دناتا للسفريات» ضم راشد العوضي، نائب رئيس أول المجموعة، يرافقه عدد من المسؤولين فيها.

ورحب سموّه بالوفد، وبحث مع أعضائه تعزيز علاقات التعاون بين حكومة عجمان و«مجموعة دناتا للسفريات» في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز مكانة عجمان وجهةً سياحيةً رائدة ومتميزة، والدور الذي يمكن أن تؤديه المجموعة في دعم قطاع السياحة وبناء علاقات متينة ومستمرة مع الدوائر والمؤسسات في عجمان.

وأشاد بالدور الفعّال، الذي أدّته «دناتا» في نجاح ونمو صناعة الطيران في دبي، والإمارات عامةً، وتطورها منذ تأسيسها في عام 1959 لتصبح اليوم لاعباً عالمياً رائداً في قطاعات الطيران والتموين والبيع بالتجزئة والسفر، وفي تقديم خدمات ذات مستوى عالمي.

وعبّر راشد العوضي، عن بالغ شكره لسموّ ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأعرب عن تطلع دناتا إلى التعاون مع حكومة عجمان في الكثير من المجالات التي تصب في مصلحة مجتمع الإمارة.

حضر اللقاء يوسف محمد النعيمي، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، ومن دناتا عبدالله الشاعر، نائب رئيس دناتا للشؤون الإقليمية، ومحمد زينل، مدير إدارة الشؤون الحكومية، وأحمد أميري، مدير الشؤون الحكوميّة، وميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ومريم الهاشمي، مديرة إدارة الخدمات المساندة. (وام)