شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد قبل تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الدولار، الخميس، مع ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كان سيتصدى لارتفاع سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضاً 0.2% عند 1.0688 دولار، ولم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى في شهرين بلغه الاثنين عند 1.0765 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني النسبة نفسها إلى 1.2259 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16% إلى 105.67.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام في أحدث معاملات 4.52%، متراجعاً قليلاً عن ذروة بلغها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول وتجاوزت 5%.

وواجه الين أيضاً ضغوطاً مجدداً، الخميس، مع صعود الدولار 0.1% إلى 151.12 ين، متجهاً صوب 151.73 بلغها الأسبوع الماضي، بعد تيسير بنك اليابان السياسة النقدية بأقل مما توقع المتعاملون.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6396 دولار، كما واجه الدولار الكندي ضغوطاً وسجل 1.3787 مقابل الدولار، بينما نزلت الكورونة النرويجية لفترة وجيزة إلى أدنى من 12 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار. (رويترز)