شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. زيادة أجور القوى العاملة بخدمات الموانئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدثت الهيئة العامة للموانئ، نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، إذ أقرت زيادة أجور القوى العاملة بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور.

وأصبحت أجرة العامل - خدمات غير بحرية - 35 ريالا وأجرة العامل الماهر أو الفني 60 ريالا، وأجرة المشرف 100 ريال، مع تغيير مصطلح "المهندس أو المشرف" إلى "المشرف".

أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنة

وحذفت الهيئة أية خدمات إضافية أخرى يُحصل عليها على أساس «التكلفة الفعلية + 10%»، وحذف جدول أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنة.

وأضافت الهيئة جدولاً خاصًا بتخزين الحاويات البضائع الخطرة وارد معبأ حسب التصنيف «IMDG» فئة 1 و5 و7» وزيادتها بمبلغ 150 ريالا.

وأشارت إلى أن أول 3 أيام معفاة تماما، أن بداية من اليوم الرابع حتى العاشر فيسدد مبلغ 500 ريال نظير 20 حاوية و600 ريال نظير 40 حاوية.

ومن اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر يسدد مبلغ 550 ريالا نظير 20 حاوية، و650 ريالا نظير 40 حاوية.

ومن اليوم السادس عشر إلى أكثر، يسدد مبلغ 650 ريالا نظير 20 حاوية، و750 ريالا نظير 40 حاوية.

خفض أجور المغادرة لركاب سفن الكروز

ولفتت الهيئة إلى تخفيض عدد الأيام المجانية للحاويات «صادر معبأ» «بضائع خطرة»، إلى أول 5 أيام من وصول الحاوية.

كما حدثت الهيئة العامة للموانئ، نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، إذ أقرت تخفيضًا لأجور المغادرة للركاب «سفن الكروز»، ليصبح 25 ريالًا لكل راكب بدلا من 50.

وأقرت الهيئة توحيد وتخفيض تعرفة رفع أغطية عنابر السفن في محطة الحاويات، لتصبح 383 ريال سعودي للغطاء الواحد لكل دورة​.

وأصدرت تعديلا على أيام التخزين المجانية للحاويات «صادر فارغ»، تضمن زيادة عدد الأيام المعفاة لتصبح أول 10 أيام من وصول الحاوية في الميناء، بعد أن كانت 5 أيام فقط.

مناولة البضائع الخطرة

ورفعت الهيئة نسبة التعرفة لمناولة البضائع الخطرة من 25% إلى 50% زيادة عن الأجر، وأقرت تعديلا أيضًا على طريقة احتساب تعرفة مراقبة الحاويات المبردة «بما في ذلك توصيل الكهرباء»، لتصبح 130 ريالا لكل يوم أو جزء منه بالنسبة للحاويات المبردة استيراد أو تصدير، و134 ريالا للحاويات المبردة «مسافنة»، 200 ريال للحاويات المبردة «استيراد أو تصدير ومسافنة» بعد 3 أيام.

من جانب آخر، حدثت الهيئة العامة للموانئ، نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، إذ أقرت تعديلات جديدة تحصيل رسوم القدوم للميناء، ورسوم المغادرة لكل سفينة وإضافة فئات جديدة للسفن.

وخفّضت الهيئة الرسوم للسفن التي تقل عن 40000 طن إلى 1000 ريال، وأبقت على السفن بين 40000 و80000 طن بواقع 2000 ريال.

ورفعت رسوم السفن التي تزيد عن 80000 طن لتصبح 4 آلاف ريال، فيما ألغت رسوم الركاب المغادرين على سفن الكروز، وهي رسوم مغادرة الركاب لسفن الكروز لدعم تنافسية القطاع السياحي.

تسعير جديد لعدد من الخدمات

وحددت الهيئة تسعيرًا جديدًا لعدد من الخدمات غير المسعرة، منها 28 ريالا مقابل وضع لافتة أو وضع أو إزالة الملصقات على الحاويات، و38 ريالاً لوزن الحاوية، و20 ريالاً لتصوير الحاويات.

وتضمنت تسعيرات الخدمات أيضًا، 94 ريالا لخدمة تركيب أو إزالة الطربال للحاويات 20 و195 للحاويات 40، و82 ريالا لتنظيف الحاويات 20 «الغسيل العادي»، و117 ريالا للحاويات 40، و132 ريالا للإصلاح الهيكلي «العمالة وليس المواد».

وتشمل الخدمات أيضًا 600 ريالا لإضافة تعرفة لنقل الحاويات المتسربة إلى المنطقة المخصصة، و77 ريالا لاسترداد البيانات من مسجل البيانات للحاويات المبردة، و50 ريالا لطي الحاويات المسطحة، و250 ريالا لصندوق اقفال الحاويات.