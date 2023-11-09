شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف: قطاع التعدين يستهدف تحقيق قرابة 80 ملياراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة، تعنى بتسخير قوى المعادن.

وبين خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السعودي العربي الإفريقي، أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة.

تطوير الاستثمار التعديني

ولفت إلى تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإنشاء منصات تعدينية لتحديد الفرص للعمل، وتطوير القطاع خاصةً في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبين أنهم بدأوا في نقاشات مع 80 دولة مشاركة في قطاعات التعدين، وتأسيس منصة عالمية في العاصمة الرياض تساعد على تطوير القطاع التعديني في المنطقة، لضمان تدفق الاستثمار ولمساعدة الدول الأفريقية، ودول آسيا الوسطى لجلب معادن أكثر للسوق.

وذكر الخريف، أن قطاع التعدين يهدف إلى تحقيق قرابة 80 ملياراً للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.

عقد شراكات مع مختلف الدول

وأكد مواصلة العمل عبر عقد شراكات مع مختلف الدول من خلال العلاقات الثنائية والمنصات المختلفة على غرار مؤتمر مستقبل المعادن، الذي أعلن من خلاله عن أربع مبادرات لتمكين المنطقة وللاستفادة من القيمة التي تتمتع بها في المعادن.

هذا إلى جانب العمل على الأطر للمعادن المهمة وتطويرها وضمان الاستثمار الملائم والتمويل الموجه لها، وبناء مراكز للتميز بين الدول المختلفة لتمكين التعلم في مختلف الدول والذي يعزز من العلاقات والتنمية.