شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع التكنولوجى ينظم دورة تدريبية حول تصميم الجرافيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، دورة تدريبية حول أساسيات تصميم الجرافيك في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر عبر الإنترنت، وذلك في إطار برنامج سفير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وتقدم الدورة التدريبية شرحًا لأساسيات تصميم الجرافيك، وواجهة برنامجي Photoshop وIllustrator والأدوات الخاصة بهما، وكيفية تصميم لوجو، ومقدمة عن مواقع العمل الحُر في مجال تصميم الجرافيك.

وتمثل مهمة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب الجامعيين في مصر وصناع القرار الحكوميين والشباب الأفريقي بهدف ضمان الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا وتعزيز ثقافة الإبداع.

ويتولى المركز تطوير مهارات ريادة الإبداع، وتعزيز قدرات الشباب الأفريقي، وبناء شبكات للتدريب في مجال التكنولوجيا على مستوى القارة، ومساعدة الطلاب والخريجين لتعلم مبادئ الابتكار والتفكير التصميمي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر.