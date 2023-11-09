شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: بناء الشراكات وتوثيق التعاون محور مهم للتطوير الاقتصادي بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس الخميس، إرنست تانر، رئيس مجلس إدارة شركة «ليندت آند سبرونغلي» العالمية، في مقر المكتب التنفيذي في أبراج الإمارات بدبي.

تناول اللقاء، التطور المستمر الذي تشهده البيئة الاستثمارية المشجعة التي أرست دبي أسسها على مدار سنوات، في إطار الشراكة البنّاءة مع القطاع الخاص، وكان لها أثرها في تحقيق قصة نجاح دبي كمركز عالمي للمال والأعمال، وجعلتها من أبرز المقاصد الاستثمارية، بما توفره من ضمانات ومحفزات تكفل للمستثمر عوامل عدة، للنجاح من بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر تشريعية مرنة ومتطورة، إضافة إلى ميزة الأمان والاستقرار التي تعد من أهم المقومات اللازمة لازدهار الأنشطة الاستثمارية على تنوّع أشكالها، ما عزّز مكانة دبي كخيار مفضل للمستثمرين وللشركات العالمية الساعية إلى الدخول إلى أسواق المنطقة والتوسع فيها.

وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، إلى أن بناء الشراكات وتوثيق مجالات التعاون مع كبرى الشركات الصناعية حول العالم يشكل محوراً مهماً من محاور رؤية التطوير الاقتصادي في دبي للمرحلة المقبلة، لافتاً سموه إلى أجندة دبي الاقتصادية D33، بما تحمله من أهداف طموحة للسنوات العشر المقبلة، ومن بينها مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية، وإضافة 400 مدينة لخارطة تجارتها الخارجية، علاوة على استهداف الأجندة لرفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات، وترسيخ القطاع الصناعي رافداً أساسياً لاقتصاد دبي، بما يسهم في تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

كذلك تطرّق اللقاء، إلى التطور الكبير الذي تشهده دبي كمركز رئيسي للمعارض والمؤتمرات، بما تستضيفه الإمارة من فعاليات كبرى داعمة للعديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية حول العالم، ومنها معرض «جلفود للتصنيع» الذي اختتمت أعماله، أمس الخميس، في دبي، بمشاركة عالمية واسعة، بما لهذا الحدث من أهمية، لارتباطه بأحد المجالات الحيوية، وهو مجال الغذاء، مع تركيز دورته الحالية، وهي الأكبر في تاريخه، على تعزيز مفهوم استدامة الغذاء وكفاءة سلاسل التوريد، تزامناً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة «ليندت آند سبرونغلي»، عن تقديره للنموذج التنموي المُلهم الذي أسسته دبي، وما تقدمه من مميزات تحفيزية للشركات العالمية للانطلاق بأعمالها إلى الأسواق الواعدة، عبر ما تتمتع به الإمارة من قدرات تقنية ولوجستية فائقة، وما توفره من فرص داعمة للاستثمار، وبيئة تفتح المجال أمام مؤسسات الأعمال للتطور والنمو في مختلف المجالات، مؤكداً تطلع الشركة لتنمية أعمال الشركة في المنطقة انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دبي، والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا.

حضر اللقاء، محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وعبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهلال سعيد المرّي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

يذكر أن عائدات «ليندت آند سبرونغلي»، وهي من أكبر منتجي الشوكولاتة الفاخرة في العالم، بلغت 5.38 مليار دولار في عام 2022 فيما يناهز عدد موظفيها حول العالم 14 ألف موظف، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة زيورخ، سويسرا، ولها 12 مصنعاً في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.