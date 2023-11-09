شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على معرض أبوظبي للقوارب في يومه الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي انطلقت فعالياته، الخميس، بقاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز ابوظبي الوطني للمعارض، إقبالاً كبيرا من الزوار من عشاق الصناعة البحرية، وصناع القرار، والشركات المحلية والعالمية المتخصصة والتي عرضت أحدث منتجاتها وخدماتها في قطاع اليخوت الفاخرة والصناعات البحرية الترفيهية وصناعة معدات صيد الأسماك والرياضات المائية.

وشرع المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أبوابه للجمهور من الساعة 03:00 عصراً وحتى الساعة 09:00 مساءً، وشهد مشاركة واسعة من الزوار الدوليين والمحليين، الذين بدورهم اطلعوا على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع القوارب والملاحة البحرية والتي قدمتها المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض، والتي وصل عددها إلى نحو 711 مؤسسة وشركة. وتقام فعاليات الدورة الحالية في قاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز ابوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» على مساحة تقدر بـ 65 ألف متر مربع.

الطرازات الجديدة

وشهد اليوم الافتتاحي الإعلان عن إطلاق مجموعة كبيرة من الطرازات الجديدة للعديد من الشركات العالمية الرائدة ومنها؛ شركة «فاست مارين بوتس» التي أطلقت قارب «برابس مارين»، وشركة «كلاس مارين بوتس» التي أطلقت قارب «نيمبوس»، وشركة والدورف أستوريا التي أطلقت جزيرة «إيثافوشي الخاصة» (والدورف أستوريا)، إلى ذلك، كشفت شركة «بيهنيمر» لاستشارات اليخوت ومقرها الرئيسي في إمارة دبي عن يخت «سان لورينزو» الفاخر، وهو يخت حصري يصل طوله إلى 27 متراً، وقدمت أفكاراً ورؤى حول أحدث الاتجاهات الصناعية في مجال صناعة اليخوت. كما تم الإعلان عن إطلاق 15 علامة تجارية إقليمية وعالمية، منها 13 علامة إقليمية، وعلامتين تجاريتين عالميتين.

كما أعلنت شركة «سن ريف» البولندية لليخوت عن إطلاق يخت «سن ريف 180 باور إكو» الحائز على العديد من الجوائز العالمية، ويتميز هذا اليخت الفاخر باستخدامه لتكنولوجيا الخضراء لضمان رحلات بحرية خالية من الوقود، فيما ناقشت شركة «سن ريف» لليخوت الحائزة على جوائز الابتكار والاستدامة لمركز الأبحاث البحرية في دورتها الأولى، جهودها المبتكرة في تطوير حلول لحماية النظم البيئية البحرية وذلك ضمن مشاركتها في منصة للحوارات والنقاشات.

منصة للحوارات

كما شهدت الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 إطلاق منصة للحوارات والنقاشات بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي، حيث تمت استضافة عدداً من الجلسات النقاشية والحوارية التي تركز على البحوث البحرية والاستدامة، والابتكار في الصناعة، ودور التكنولوجيا في إنقاذ الأرواح وغيرها.

كما شملت الفعاليات المصاحبة في اليوم من المعرض جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل القوارب: أفضل الابتكارات الكهربائية»، فضلاً عن تقديم جلسة نقاشية من شركة «ريبل بوت»، وشركة «نافيار»، وشركة «سايلانت باوار»، وشركة «ريجنت»، حيث تم تسليط الضوء على أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال التكنولوجيا البحرية المستدامة.

كما كشفت «أبوظبي البحرية» خلال مشاركتها في منصة للحوارات والنقاشات عن أكبر قارب مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذي سجيل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، حيث تمت صناعة اليخت الذي يبلغ طوله 35 قدماً بتقنية ثلاثية الأبعاد بالكامل من خلال التعاون بين أبوظبي البحرية وشركة السير البحرية، حيث جاء هذا الإطلاق تأكيداً على قدراتهما التقنية الفريدة في هذا القطاع. كما تم تسجيل رقمين قياسيين آخرين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال اليوم الأول.

ويعكس حجم الإعلانات الجديدة خلال المعرض في دورته الحالية، حرص العلامات التجارية المشاركة على تجسيد روح الإرث البحري وتعزيز التزام أبوظبي بالنمو الاقتصادي وحماية الأنظمة البيئية البحرية.

وبدورها، ألقت مريم فرج، رائدة الأعمال الاجتماعية والداعمة للقضايا الإنسانية، الكلمة الرئيسية في اليوم الافتتاحي، والتي تناولت خلالها رؤيتها حول دمج مبادئ الاستدامة مع أطر عمل الشركات، كما سلطت الضوء على الجانب الإنساني لعملها مع العلامات التجارية حيث تعمل حالياً مع إحدى الشركات العقارية الرائدة.

وورش عمل

كما تضمن جدول أعمال المعرض عروضاً تراثية، وورش عمل استهدفت ربط الزوار بالتراث البحري الغني في دولة الإمارات. وقدمت ورش العمل هذه تجارب عملية في الحرف البحرية التقليدية التي ارتبطت بمهنة الصيد والغوص مثل؛ صناعة الشباك، وفلق المحار، لتسليط الضوء على تاريخ الملاحة البحرية في دولة الإمارات. كما قدمت منصة الابتكار لمحة عن المستقبل، عبر استعراض أحدث التطورات في التكنولوجيا البحرية والممارسات المستدامة. وتوفر هذه المنصة مساحة مخصصة للتعلم والاكتشاف، حيث يمكن للزوار استكشاف الابتكارات المتطورة التي تشكل مستقبل الصناعة البحرية.

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول عروضاً حية على ممشى المارينا، أعقبه عرض ترفيهي للألعاب النارية، وعروض موسيقية حية للفنان الشهير إيريني، مما أضفى لمسة ثقافية مميزة على فعاليات المعرض. وساهم اليوم الأول لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 في إرساء معايير عالية للأحداث البحرية، من خلال تقديم مزيج فريد من الابتكار والثقافة والترفيه. ويواصل معرض القوارب ترسيخ مكانته كحدث رائد في الصناعات البحرية وستستمر فعاليات حتى 12 نوفمبر الجاري 2023.