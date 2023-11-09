شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون مالي بين مصر والسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقعت وزارتا المالية في مصر والسعودية مذكرة للتعاون في مختلف المجالات، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي، المنعقد بمدينة الرياض، بحضور عدد من قادة المال والأعمال والاستثمار، من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات الأكاديمية، ومراكز الفكر لبحث العلاقات وفرص التعاون المشترك.

وتم توقيع الإتفاقية من جانب الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، ومحمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، وتتضمن إطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتى المالية في البلدين، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وتشمل الأتفاقية بحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما، وبرامج بناء القدرات، وأى مجالات أخري تخص السياسات المالية، ويتم عقد جلسات واجتماعات الحوار المالي سنويًا برئاسة وزيري المالية بالبلدين بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

وأكد معيط، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين الشقيقين علي دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، اتساقا مع ما تشهده الجوانب الأخرى من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، امتدادا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي والشعبي، علي نحو يحقق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، بمختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية، وفقًا لرؤى 2030 الخاصة بالبلدين.