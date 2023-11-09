شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات "وى" تمنح عملاءها دقائق مجانية للاطمئنان على ذويهم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المصرية للاتصالات "وي"، إتاحة 10 دقايق مكالمات الدولية إلى غزة مجانا لمدة سبعة أيام بدءاً من يوم الجمعة 10/11/2023 الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضحت الشركة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية بشبكة فيسبوك، أنها أتاحت إمكانية التبرع عن طريق خدمة WE Pay للإغاثة الإنسانية في غزة، وذلك لمساندة و دعم عملائها للإطمئنان علي سلامة ذويهم في ظل الأحداث الراهنة في غزة.