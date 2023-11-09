محمود محيى الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة فى العالم

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد مبادرة غير مسبوقة فى العالم، بالإضافة إلى أنها تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أنها مبنية على عمل مشترك بين كافة المؤسسات والجهات المعنية، مما أعطى المبادرة تميزا ساهم فى إنجاحها.

وأكد محيى الدين خلال كلمته فى مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة، أن المبادرة تعد نموذجا مصريا ناجحا من الممكن أن يحتذى به العالم.

وأوضح محيي الدين أن المشروعات المشاركة في المبادرة تعكس زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية، وساهمت في رسم خارطة استثمار على مستوى المحافظات، من شأنها دعم الاقتصاد المصري، كما خلقت قاعدة بيانات تضم نحو 12000 مشروع تعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف البيئة والمناخ.

وأكد محيي الدين أن مصر تمتلك مقومات نجاح العمل التنموي والاقتصادي، حيث تمتلك القوة البشرية ذات الأفكار المبدعة والجهود الخلاقة، وتمتلك مقومات للنمو الاقتصادي لا تتوافر للكثير من الدول، فضلًا عن العمل الدؤوب لمعالجة مشكلات التمويل وتشجيع الاستثمار وبناء القدرات وإيجاد مؤسسات فاعلة على المستويين المحلي والمركزي.