شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 9-11-2023.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العامة لصناعة الورق-راكتا، وجولدن تكس للأصواف، وليسيكو مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وإيديتا للصناعات الغذائية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 134 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.92%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 11.1% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 276.5 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، 486.3 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.1 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 249.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 10349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6908 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 5330 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 20.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.218 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.41%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.424 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.07%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.339 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.57%.

- أوراسكوم للاستثمار العقابضة بسعر إغلاق 0.293 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.92%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.45%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.169 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.88%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.74%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 23.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.