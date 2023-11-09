شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المهندس عادل حامد مساعدا لوزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولى المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله العمل مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية لمدة عام.

ويختص المهندس عادل حامد بالمهام الآتية وهى: دعم خطة الوزارة فى تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية ومن استثمارات الدولة فى شركات الاتصالات العاملة بجمهورية مصر العربية، وإعداد خطة العمل ودراسات الجدوى لجذب مراكز البيانات العملاقة ومراكز تبادل حركة الإنترنت والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر المثلى وما يتطلبه ذلك من تشريعات.

كذلك العمل على إنجاز استراتيجية الدولة متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستهداف تحويل مصر إلى ممر رقمى عالمى للبيانات ومصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجى كممر آمن للكابلات البحرية.

كما يختص المهندس عادل حامد بالعمل على تعظيم دور الدولة إقليمياً وعالمياً فى مجال الاتصالات الدولية عن طريق دعم امتداد الشبكة الدولية إلى الدول المجاورة والصديقة بالتكامل مع استراتيجية الممر الرقمى لتقديم المحتوى الرقمى لسائر دول الإقليم من مراكز البيانات ومراكز تبادل حركة الإنترنت، بالإضافة إلى ما يسند إليه من مهام أخرى.

هذا وقد تولى المهندس عادل حامد مهام مسئولية ملف البنية المعلوماتية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ مارس 2023.

وتمتد خبرة المهندس عادل حامد لأكثر من 24 عاما بمجال الاتصالات. وهو حاصل على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات والالكترونيات من جامعة حلوان.

وقد شغل المهندس عادل حامد منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات من يناير 2019 إلى مارس 2023 بعد تعيينه فى مجلس إدارة الشركة كممثل للحكومة، حيث وضع المهندس عادل حامد خلالها رؤية استراتيجية للشركة المصرية للاتصالات قائمة على مفهوم "الهرم الرقمي".

كما أشرف المهندس "عادل حامد"، على وضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كافة محاور الشبكة والتى أسفرت عن رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت بجمهورية مصر العربية وساهمت فى تغيير شكل وآليات سوق الانترنت الثابت فى مصر، كما قام المهندس عادل حامد بتبنى استراتيجية تهدف إلى تعزيز تحول مصر إلى أفضل محور حركة بيانات رقمى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كان المهندس عادل حامد، قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات مثل الشركة المصرية لنقل البيانات، والشركة المصرية الاردنية لنقل البيانات، شركة TE Globe بسنغافورة، وعضو مجلس إدارة فى شركة عرب سات.