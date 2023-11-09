شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"أي أف جي" إلى 371 مليون شهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد مجموعة أي أف جي القابضة إلى 371.164 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 204.901 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 599.225 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.271 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 98.120 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 134 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.92%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 11.1% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 276.5 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، 486.3 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.1 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 249.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 10349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6908 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 5330 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة.