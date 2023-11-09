شكرا لقرائتكم خبر عن أنهت قطاف أرباح الشركات.. الأسهم تترقب محفزات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تراجعت مؤشرات أسهم الإمارات لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع الانتهاء من الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثالث من الجاري، في وقت يبحث المتعاملون عن محفزات جديدة تنعش الأسواق.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.17% إلى مستوى 9528.95 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق دبي 0.9% عند 3929.41 نقطة، وسط ضغوط من معظم الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والمرافق. وقاد الضغوط في دبي سهم «إعمار العقارية»، بعد نزوله 0.58% و«دبي الإسلامي» 0.36% و«إمباور» 1.62% و«ديوا» 0.41%، فيما خالف الإمارات دبي الوطني التراجعات، صاعداً بنسبة 0.56%.

وشهد سوق دبي صفقة كبيرة على أسهم شركة «تعليم القابضة» بنحو 30 مليون سهم بسعر 3.87 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 116 مليون درهم.

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وفي العاصمة، تراجع «ألفا ظبي» 1.67% إلى 18.8 درهم، و«اتصالات إي آند» 2.3%، فيما تخللت الجلسة مشتريات انتقائية، ارتفع خلالها سهم «القدرة القابضة» 3.34% و«ملتيبلاي» 0.54% و«طاقة» 1.6%. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 909.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و403.7 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 296.7 مليون سهم، توزعت بواقع 150.5 مليون سهم في أبوظبي، و146.2 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 60 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 16508 صفقات.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي، مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والطاقة والاتصالات.

وفي قطاع المالية، انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.75%، مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.6% وأبوظبي الأول 0.15% و«العالمية القابضة» 0.13% و«ملتيبلاي» 0.5%.

وفي العقار، انخفض سهم «الدار» 0.18% و«منازل» 0.5%، فيما استقر كل من «رأس الخيمة العقارية» و«إشراق».

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وانخفض في الاتصالات سهم «الياه سات» 0.39%، كما تراجع في قطاع الطاقة سهم «أدنوك للتوزيع» 1.7%، و«أدنوك للحفر» 0.26%، و«أدنوك للغاز» 0.92%، و«دانة غاز» 0.49%.

وفي الصناعة، استقر «أدنوك للإمداد»، أمام تراجع «موانئ أبوظبي» 0.48% و«ألفا ظبي» 1.67% و«الجرافات البحرية» 1.75%، في مقابل ارتفاع «حديد الإمارات-أركان» 0.68%.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي، مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والمرافق.

وانخفض في المالية، «أملاك» 1.25% و«أمانات» 4.63% و«جي إف إتش» 1.39% و«دبي المالي» 0.73% و«دبي الإسلامي» 0.36%.

وعلى صعيد العقار، هبط «ديار» 1.12% و«إعمار للتطوير» 1.23% و«الاتحاد العقارية» 1.5% مقابل ارتفاع «تيكوم» 0.38%.

وفي الصناعة، هبط «العربية للطيران» 1.83% و«أرامكس» 3.5% و«الخليج للملاحة» 0.42% و«سالك» 1.59%، مع استقرار «دبي للاستثمار»، وفي المرافق، تراجع «ديوا» 0.41% مقابل ارتفاع «تبريد» 2.21%.

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توجه السيولة

وتصدر سيولة سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» ب234 مليون درهم، مغلقاً عند 400 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة قدرها 114.14 مليون درهم وأقفل عند 18.8 درهم، ثم «القدرة القابضة» مستقطباً 87.7 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 3.4 درهم، و«ملتيبلاي» بتداولات ب84.5 مليون درهم مغلقاً عند 3.69 درهم.

وفي دبي، تصدر التداولات «الخليج للملاحة» بسيولة ب106.36 مليون درهم مغلقاً عند 7.12 درهم، تلاه «إعمار العقارية» باجتذابه 46.37 مليون درهم وأغلق عند 6.8 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات ب25.5 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 17.8 درهم، و«الأنصاري للخدمات المالية» بسيولة 16 مليون درهم مغلقاً عند 1.16 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات، حسب الجنسيات، في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 34.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 23.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و10.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

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وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 34.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.96 مليون درهم محصلة بيع العرب، و30.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 11 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و2.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 11 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و8.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 18 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 180.26 مليون درهم محصلة بيع.

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وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 180.26 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 18 مليون درهم محصلة بيع.