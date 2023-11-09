شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 24850 وحدة سكنية خلال 9 شهور في دبي.. منها 5600 فيلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشار تقرير سوق العقارات للربع الثالث 2023، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، إلى استعداد سوق العقارات في دبي لتحقيق نهاية قوية لعام 2023، على الرغم من التقلبات المستمرة التي تساور العالم بشأن التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات المناخية والصراعات والتقدم التكنولوجي.

وتشير الأرقام المسجلة لدى «أستيكو» إلى تسليم ما يقارب 6250 وحدة سكنية في الربع الثالث من عام 2023، وتشمل 4700 شقة و1850 فيلا. وعلى الرغم من أن الأرقام المذكورة تدل على انخفاض متوسط مقارنة بفترات ربع سنوية سابقة، فإنها تمثل حجم مبيعات عقارية ضخماً. ومن المتوقع تسليم أكثر من 130 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

تسليمات 9 شهور

وبحسب تحليل ”الخليج 365” لبيانات «أستيكو» على صعيد الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، فقد تم تسليم ما يصل إلى 24850 وحدة سكنية خلال 9 شهور، منها 7600 وحدة خلال الربع الأول، و11000 وحدة في الربع الثاني، و6250 وحدة في الربع الثالث.

وتم منذ بداية العام، تم تسليم 19550 شقة، توزعت بين 5450 في الربع الأول، و9400 شقة في الربع الثاني، و4700 في الربع الثالث.

كما تم تسليم 5600 فيلا، منها 2150 في الربع الأول، و1600 في الربع الثاني، و1850 فيلا في الربع الثالث

المساحات المكاتب

ومن المرجح - بجسب التقرير، أن يدفع الطلب المتزايد على مساحات المكاتب إلى إطلاق مشاريع وحدات عقارية تجارية جديدة في المستقبل القريب. ويعد تسليم برج «أبتاون» إنجازاً مهماً وعلامة بارزة نظراً إلى أنه مشروع تطوير عقاري يصنف من الدرجة الأولى وأقيم على مساحة قدرها 500,000 قدم مربعة ضمن أبراج بحيرات جميرا. علاوة على ذلك، فإن اقتراب موعد تسليم مشروع «إنوفيشن ون» المقام في مركز دبي المالي العالمي يؤكد أيضاً على ديناميكية السوق.

العقارات المؤجرة

ولا تزال إمكانيات النمو في سوق العقارات المؤجرة متاحة لأنواع معينة من المشاريع العقارية والمناطق. وتشهد سوق الإيجارات في دبي اعتدالاً تدريجياً في زيادات الأسعار. وتكشف بيانات شركة «أستيكو» عن تباطؤ واضح في نمو المكاسب العائدة من تأجير الشقق والفلل والمكاتب خلال الأشهر الثلاثة، حيث سجلت العائدات المشار إليها نسبة 3% و2% و4% على التوالي. وعلى المستوى السنوي، تغيرت النسب السابقة وسجلت 18% و19% و29% على التوالي (الشقق والفلل والمكاتب).

وقد شهدت السوق طفرة في توفر منازل جديدة لقضاء العطلات. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، طرأت زيادة ملحوظة بنسبة 45% على أساس سنوي في عدد البيوت المخصصة للعطلات، والمسجلة رسمياً في دبي من مارس 2023.

وعلى صعيد أسعار البيع، واصل متوسط ​​ نمو أسعار البيع التباطؤ، مع زيادات ربع سنوية بنسبة 1% للشقق، و2% للفلل، و3% للمكاتب، وعلى الأساس السنوي، بلغت التغيرات المذكورة 12% و14% و19% على التوالي.