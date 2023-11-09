شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الفجيرة»: وثيقة المبادئ الاقتصادية تعكس قدرة الإمارات على استشراف المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرّتها حكومة دولة الإمارات للسنوات العشر المقبلة، ضمن أعمال الاجتماعات الحكومية السنوية، تعكس قدرة الإمارات على استشراف المستقبل، وبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما ينسجم ويتكامل مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومبادئ الخمسين، وطموح القيادة الرشيدة للدولة أن تكون الإمارات رقم واحد، إقليمياً وعالمياً، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

من جانبه، أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها الاجتماعات السنوية، تُعد منهجاً متكاملاً لتوفير المقومات اللازمة لاستمرار المسيرة التنموية لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، كما تسهم هذه المبادئ الاقتصادية في دعم الكوادر الوطنية الشابة من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تلبي احتياجات سوق العمل، ما يعزز قدرتهم على المنافسة في بيئة اقتصادية مفتوحة على العالم.