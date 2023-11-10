شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 185 مليون دولار..اتفاقات بين "بنك التصدير والاستيراد" ومُؤسّساتٍ إفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنوك ومؤسسات مالية إفريقية، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، المقام في الرياض، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية ودول قارة إفريقيا.

ووقع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، اتفاقيات خطوط ائتمانية لتمويل الصادرات السعودية بقيمة 185 مليون دولار، الأولى بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري، والثانية بقيمة 10 ملايين دولار مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري، والثالثة بقيمة 25 مليون دولار لتمويل مستوردي المنتجات والخدمات السعودية من دول غرب إفريقيا عن طريق بنك إيكواس للاستثمار والتنمية (التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا).

دفع التنمية في إفريقيا

كما وقع مذكرات تفاهم مع مؤسسة كينيا للتنمية، وبنك إفريقيا المتحد (UBA)، وبنك التجارة والتنمية، وبنك إفريقيا، بهدف دفع عجلة التنمية في إفريقيا، والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدعم اقتصادات دول القارة، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الإفريقية.

إضافة إلى خلق فرص تجارية للمصدّرين السعوديين والمستوردين الإفريقيين، وتمكين الصادرات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة وتعزيز تنافسيتها وانتشارها في القارة.

وأوضح المهندس سعد الخلب، أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تأتي تأكيداً على التزام المملكة ببناء وإقامة العلاقات الاقتصادية المتينة مع القارة الإفريقية، لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي، وما تملكه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.

وبين الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وجود إستراتيجية لتمهيد الطريق للصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن التعاون مع البنوك ومؤسسات التنمية الإفريقية يضمن زيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول الإفريقية.