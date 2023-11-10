شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يستقر فوق مستوى 80 دولارًا بعد موجة هبوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر خام برنت فوق 80 دولارًا للبرميل اليوم الخميس، في ظل المخاوف المتعلقة بالطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.59% ليصل إلى 80.01 دولارًا للبرميل عند التسوية، وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 75.74 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 41 سنتا أو 0.54%.

زيادات محتملة في أسعار الفائدة

في وقت متأخر من عمليات التداول اليوم الخميس، هزت تعليقات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) التي أشارت إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل، أسواق الأسهم والنفط الخام الآمال في ارتفاع الطلب.

ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ منتصف يوليو، مع انحسار القلق حول احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط وزيادة المخاوف المتعلقة بالطلب في الولايات المتحدة والصين.