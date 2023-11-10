شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السلع التى ساهمت فى تراجع واردات مصر فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة الواردات بنسبة 14.0٪، حيث بلغت 7.24 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابــل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 0.7 %، والبترول الخام 42.6 %، وقمح بنسبة 29.8%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%.

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4%، وسيارات ركوب بنسبـة 124.4٪، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيـمة العجــز فـى الميــزان التجـارى بلغت 3.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2023 مقابل 4.99 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 22.3٪.

وانخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 1.9٪ حيـث بلغـت 3.36 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس 2023 مقابــل 3.43 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق.