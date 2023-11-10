شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس على تراجع، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سلسلة مكاسب استمرت 8 أيام، بفعل قفزة حادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ووصلت الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة، بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل لخفض التضخم، على الرغم من أن التباطؤ الأخير في الوتيرة كان علامة مشجعة لواضعي السياسات في البنك المركزي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 220.33 أو 0.7% إلى 33891.94 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 35.43 نقطة أو 0.7% إلى 4347.35 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 28.97 نقطة أو 0.9% إلى 13521.45 نقطة.

طلبات إعانة البطالة

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في حين ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة للأسبوع السابع على التوالي، ما يشير إلى تباطؤ سوق الوظائف.

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

وارتفع الذهب مع تراجع الدولار، مع صعود العقود الآجلة 0.4% إلى 1965.10 دولار للاونصة في بورصة نيويورك المالية.