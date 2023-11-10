شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للأسمدة: تشغيل مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء ينتظر مكان محطة طاقة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تواصل شركة النصر للأسمدة بالسويس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص تدشين مشروع جديد لإنتاج الأمونبت الخضراء فى السويس، وذلك بهدف التصدير للخارج فى إطار تطوير الشركة وتعظيم مواردها وتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص وفقا وثيقة سياسة ملكية الدولة.

‏وكشفت مصادر لليوم السابع أن المشروع الذي يتم تنفيذه حاليا بنتظر تحديد مكان محطة إنشاء دورات رياح، لتوفير الطاقة الكهربائية على نفقة المستثمر للمشروع بحيث يكون المشروع المتكامل بداية من إنتاج الطاقة النظيفة من دوارات الرياح حتى إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الخارج.

وسبق توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة وشركة بنشمارك لإنشاء مصنع أمونيا خضراء على أرض شركة النصر بمساحة 470 ألف متر بنظام حق الانتفاع، مع إنشاء خط من المصانع إلى ميناء الأدبية بطول حوالي 10 كم لتصدير الأمونيا المنتجة إلى الأسواق الخارجية بتكلفة تصل لنحو 700 مليون دولار.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، أكد أنه لا تراجع عن الالتزام بالمعايير العالمية في مجال صناعة الأسمدة ولاسيما الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى مشروع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 1000 طن أمونيا خضراء يوميا، وضرورة الالتزام بالكود العالمي في تنفيذ خط الأمونيا والذي يصل طوله إلى 9.5 كم وصولا إلى ميناء السويس.