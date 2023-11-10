شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: جارى الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بتطوير مصانع الدلتا للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أنه جاري الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة المتعلقة بتطوير مصانع الدلتا للأسمدة سماد طلخا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك تمهيدا لطرح عملية التطوير والشراكة في مشروعات الشركة المستقبلية على القطاع الخاص.

وتأسست شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1998 انفصالا من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية والتي تأسست عام 1946

وتنتج الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، سماد اليوريا، سماد نترات نشادر، أسمدة مركبة صلبة سائلة، أسمدة مركبة بوتاسية، أسمدة مخلبية وورقية، أمونيا سائلة، محلول أمونيا، حامض نتريك مخفف، أكسجين ونيتروجين سائل، وأكياس بولي أيثلين للخدمة الشاقة.

‏ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة عرض الشراكة على شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، ولاسيما أن تطوير المصانع يحتاج إلى مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة .

يشار أن الجمعية العامة للشركة وافقت مؤخرا على استمرار الشركة في أداء نشاطها تطبيقا لحكم المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال، مع زيادة رأس المال المرخص به من 1.2 مليار جنيه إلى 4.4 مليار جنيه.