شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لـ"أوابك": موقع جغرافى متميز للمنطقة العربية يتوسط الأسواق المحتملة للهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز المنطقة العربية بموقعها الجغرافي الفريد الذي يقع على مقربة من الأسواق المحتملة للهيدروجين مثل السوق الأوروبي والسوق الآسيوي وهو الأمر الذي سيقلل من تكاليف نقل الهيدروجين الذي يشكل النصيب الأكبر من السعر النهائي للهيدروجين في الأسواق المستوردة له وذلك وفقا لدراسة الهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأضافت الدراسة التى أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، أنه يعد كل من السوق الأوروبي والسوق الآسيوي من الأسواق الواعدة التى تشهد نمواً مستمراً في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون، وستحتاج إلى إمدادات من خارج حدودها لتلبية احتياجاتها من الهيدروجين، وهو ما يضمن للمنطقة العربية وجود طلب مستقبلي على الهيدروجين، ومن ثم تستطيع هي بدورها إنتاجه وتصديره إلى هذه الأسواق.

وتابع التقرير، أنه بخلاف الموارد الطبيعية، تذخر أيضاً المنطقة العربية بالكوادر البشرية المؤهلة لبناء اقتصاد للهيدروجين، وهي الكوادر العاملة في قطاع النفط والغاز، حيث يمكن توظيف الخبرات المكتسبة والمتراكمة، والدروس المستفادة لتأسيس هذا القطاع الواعد.