سعر كيلو الفراخ فى المزرعة يسجل 65 جنيها والمستهلكين 74 جنيها

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن فى السوق استقرارا ملحوظا وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 65 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 74 و 75 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 128 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 136 جنيها وسعر البيض الأحمر 130 جنيها للكرتونة، كما يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 28 جنيها في حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 68 جنيها في المزرعة اليوم .

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتي بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.

وأشار إلى أن شعبة الدواجن طرحت مقترحاً من 3 عناصر رئيسية لضبط سوق الدواجن وتهدئة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب ارتفاعات سعرية مبالغ فيها مؤخراً تفوق التكلفة النهائية والفعلية لإنتاج الفراخ في مصر.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.