شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يعلن مزاداً للسندات الحكومية 13 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي/ وام

أعلن مصرف الإمارات المركزي مزاداً للسندات الحكومية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 5 مليارات درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3 مليارات درهم، والثالث 84 يوماً لما يصل إلى 2.5 مليار درهم، والثالث 252 يوماً لما يصل إلى 5 مليارات درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، والإصدار الثالث في 7 فبراير/ شباط 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو/ تموز 2024.