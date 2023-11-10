الاقتصاد

«المركزي» يعلن مزاداً للسندات الحكومية 13 نوفمبر

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي/ وام
أعلن مصرف الإمارات المركزي مزاداً للسندات الحكومية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
يشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 5 مليارات درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3 مليارات درهم، والثالث 84 يوماً لما يصل إلى 2.5 مليار درهم، والثالث 252 يوماً لما يصل إلى 5 مليارات درهم.
وسيكون تاريخ الإصدار في 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، والإصدار الثالث في 7 فبراير/ شباط 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو/ تموز 2024.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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