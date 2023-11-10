شكرا لقرائتكم خبر عن 3% ارتفاع إيجارات الشقق خلال الربع الثالث في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث 2023، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، توقعات بنمو سوق المبيعات السكنية في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة.

وسجلت سوق العقارات في أبوظبي تسليم 1000 وحدة سكنية في الربع الثالث، موزعة على مختلف مناطق المجمعات السكنية، خاصة في منطقة شاطئ الراحة. وسجلت هذه الفترة إطلاق مشاريع رئيسية، مثل: مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس، و«فيستا 3» في جزيرة الريم، و«بيرلا 3» في ياس باي، و«الجرف- المرحلة الثانية» في منطقة غنتوت، و«مرجان السعديات» في جزيرة السعديات، وبرج «أيكون» في منطقة ياس باي، إضافة إلى مرحلة جديدة في مشروع «سعديات لاغونز».

ومن المنتظر إنشاء عدة مشاريع مستقبلاً تشمل مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى متعددة الاستخدامات في مرحلة التخطيط/ التصميم حالياً، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأشهر الستة المقبلة.

الإيجارات

سجلت سوق الإيجار معدلات نمو سنوية بلغت نحو 3% و4% للشقق والفلل على التوالي، في حين سجل متوسط ​​أسعار إيجار الشقق نمواً هامشياً خلال هذا الربع من العام.

وسجلت مشاريع التطوير العقاري الفاخرة والراقية، زيادات ملحوظة تراوحت بين 4% و6%. وقد وصلت هذه المعدلات إلى ما يقرب من 10% كمعدل سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما عن أسعار إيجار الشقق ذات الجودة المنخفضة، وخاصة في جزيرة أبوظبي، فهي مستقرة على أساس ربع سنوي مع زيادات هامشية سنوياً. وقد لوحظ أن الطلب على الفلل مستمر نحو الصعود بقوة، خاصة في المجمعات الجديدة.

علاوة على ذلك؛ شهدت أسعار إيجارات المكاتب قفزة هائلة بنسبة 6% خلال هذا الربع وبنسبة 10% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى قلة المساحات المكتبية والإدارية الفاخرة المتاحة في السوق مع ازدياد الطلب عليها بقوة من الشركات المتوسعة، إضافة إلى المبادرات الحكومية الاستباقية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

الصفقات

وبلغت صفقات بيع الوحدات العقارية التي تحققت خلال الربع الثالث من 2023 إجمالاً 4,160 صفقة. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في حجم المبيعات التي تحققت في سوق العقارات في أبوظبي، حيث يعادل زيادة بنسبة 32% مقارنة بمبيعات الربع السابق من العام ذاته، وزيادة هائلة بنسبة 102% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت أسعار بيع الشقق استقرارها نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2023. ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار بيع الفلل زيادة بسيطة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي وزيادة سنوية بنسبة 3%، سببها الأساسي ارتفاع قيمة مشروع حد السعديات.

واستمر ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية على الخارطة المتاحة للبيع، وبخاصة الوحدات الفاخرة، التي كان الإقبال الأكبر عليها من المستثمرين الأجانب.