شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لثاني تراجع أسبوعي بعد تصريحات باول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أسعار الذهب إلى تسجيل تراجع للأسبوع الثاني متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي تميل للتشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط لأدنى مستوياته منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الخميس. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1964.50 دولار.

ويتجه الذهب أيضاً إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6% منذ بداية الأسبوع.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، إنهم لا يزالون غير واثقين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

وعصف ذلك بتوقعات السوق لوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى الذروة.

وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، ما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع المتداولون الآن أن يكون أول خفض محتمل من المركزي الأمريكي لسعر الفائدة في يونيو/حزيران من العام المقبل، بدلاً من التوقعات السابقة لخفضه في مايو/أيار. وتؤدي الفائدة المرتفعة أيضاً إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

في الوقت نفسه، يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أفضل أسبوع منذ شهرين، ما يجعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3% إلى 979.43 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2018، ويتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ 11 شهراً.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 857.61 دولار، ويتجه إلى أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 يونيو/حزيران 2021. وارتفعت الفضة 0.4% إلى 22.72 دولار.

(رويترز)