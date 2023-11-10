شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 10700 سيارة ملاكى خلال أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أن عدد السيارات "الملاكى – الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أكتوبر 2023 سجلت حوالي 10700 سيارة ملاكي .

وجاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي261 سيارة موديل 2020 و178 سيارة موديل 2021 و920 سيارة موديل 2022 و4653 سيارة موديل 2023 و4688 موديل 2024 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر اكتوبر 2023 قد أوضحت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" قد سجلت حوالي 27999مركبة .