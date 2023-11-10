شكرا لقرائتكم خبر عن «فينكس» تطرح أسهمها للاكتتاب من 16 نوفمبر.. والإدراج في أبوظبي 4 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة فينكس جروب، طرح أسهمها للاكتتاب العام في دولة الإمارات فقط، والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويبدأ الطرح في 16 نوفمبر، مدة 3 أيام ويغلق في 18 نوفمبر، ومن المتوقع إدراج الشركة في 4 ديسمبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي هو 140 مليون دولار بما يعادل 514.15 مليون درهم، موزعة على 5.14 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.027 دولار بما يعادل 0.10 درهم لكل سهم. وتطرح الشركة عدد 907.3 مليون سهم «أسهم الطرح» تمثل 17.647% من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح.

وبعد الطرح وبشرط أن يتم الاكتتاب في كامل أسهم الطرح، فإن رأس مال الشركة سوف يصبح 164.7 مليون دولار بما يعادل 604.88 مليون درهم مقسماً إلى 6.04 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.027 دولار بما يعادل 0.10 درهم لكل سهم.

وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لمطلق تقديرها، مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. وسيكون سعر الطرح 1.50 درهم، وتبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح 1.36 مليار درهم.