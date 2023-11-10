شكرا لقرائتكم خبر عن 1.66 مليار درهم عائدات طرح «إنفستكورب كابيتال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال، تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم العادية بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار للسهم الواحد في ما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم للسهم الواحد، وهو ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح للاكتتاب العام، ما يشير إلى توزيع الأرباح بنسبة 8.4% عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت نحو 1.66 مليار درهم (أي ما يعادل 451 مليون دولار) مع قيمة سوقية ضمنية للشركة تبلغ نحو 5.04 مليار درهم (أي ما يعادل نحو 1.37 مليار دولار).

ومن المتوقع بدء قبول الإدراج على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنفستكورب: «يسعدنا أن نرى مستويات الطلب على الاكتتاب العام الأولي لشركة إنفستكورب كابيتال، من المستثمرين المحترفين دوليّاً ومحليّاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذا الطرح العام الأولي، فقد تمكنا من فتح سجل إنفستكورب في الاستثمار الخاص أمام أسواق رأس المال، وتعزيز مكانتنا مبتكراً في قطاع الأصول البديلة. وتمثل هذه الصفقة، التي تعد سابقة للعديد من الصفقات في سوق الإمارات، لحظة تاريخية بالنسبة لإنفستكورب وفصلاً جديداً لهذه الشركة الجديدة».

وقال تيموثي مطر الرئيس التنفيذي لدى إنفستكورب كابيتال: «يمثل الإغلاق الناجح للاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة إنفستكورب كابيتال علامة بارزة أخرى في مرحلة إطلاق الشركة الجديدة. لقد ساهمت العروض الاستثمارية الجذابة التي قدمتها الشركة، إضافة إلى توزيعات الأرباح، في جذب طلب قوي على الطرح، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. ونحن، مع بقية أعضاء الفريق التنفيذي في إنفستكورب كابيتال، نتطلع قدماً إلى مواصلة هذا الزخم، من خلال إدراج الشركة ومواصلة نموها من خلال خبراتنا الاستثمارية».

ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج في 17 نوفمبر 2023، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة، وسوف يستلم المستثمرون المحترفون المشاركون في الطرح الخاص بالشريحة الأولى في دولة الإمارات رسالة نصية تؤكد تخصيص كل منهم في تاريخ 14 نوفمبر 2023. كما تبدأ عملية رد مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها الخاصة بالشريحة الأولى في تاريخ 14 نوفمبر 2023.