شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» الياباني يتراجع تحت وطأة نتائج أعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض المؤشر نيكاي الياباني، الجمعة، متتبعاً خسائر وول ستريت الليلة الماضية بعد ميل للتشديد من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، في حين تراجعت بعض الأسهم ذات الثقل بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وأنهى نيكاي الجلسة منخفضاً 0.24 في المئة إلى 32568.11 نقطة، لكنه بعيد عن المستوى المتدني الذي بلغه في التعاملات المبكرة عندما انخفض بما يصل إلى 1.22 في المئة.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.07 في المئة.

لكن كلا المؤشرين سجلا ارتفاعاً هذا الأسبوع؛ إذ زاد نيكاي 1.94 في المئة وصعد توبكس 0.62 في المئة.

كان جيروم باول، قال: إنه وزملاؤه في مجلس الاحتياطي الاتحادي «غير واثقين» من أن السياسة لا تزال مشددة بما يكفي لكبح التضخم، وهو ما ساعد على ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، بما يصل إلى 13 نقطة أساس لتبلغ 4.654 في المئة.

(رويترز)