شكرا لقرائتكم خبر عن 6.13 مليار درهم أرباح «ديوا» في 9 شهور.. ونمو الأرباح الفصلية 6.9% إلى 3.39 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2023، حيث حققت إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليار درهم، وأرباح تشغيلية بقيمة 3.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 5.5 مليار درهم.

وبلغت أرباح الفترة وصافي الحركة في الحساب المؤجل خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 3.39 مليار درهم، مقارنة من 3.17 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2022 بنمو 6.9%.

وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إيرادات الهيئة الموحدة 22.2 مليار درهم، وإجمالي الأرباح التشغيلية 6.9 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 11.2 مليار درهم، فيما بلغت أرباح الفترة نحو 6.13 مليار درهم، مقارنة مع 6.47 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2023، ارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بمبلغ 754 مليون درهم ليصل إلى 9.8 مليار درهم، بزيادة قياسية تصل إلى 8.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يعود الارتفاع في إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة خلال الربع الثالث إلى 9.4 مليار درهم بزيادة قدرها 10.2%، بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة الإيرادات من محفظة أصول الهيئة الأخرى.

على الرغم من تضاعف تكاليف التمويل، إلا أن صافي أرباح الهيئة في الربع الثالث من العام الجاري تجاوز أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.9%. ويمكن تغطية توزيعات الأرباح نصف السنوية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 7.4% مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4%، ونمو الطلب على المياه بنسبة 5.7%، ونمو إيرادات خدمات التبريد بنسبة 9.5%. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإنتاج 4.771 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها 34.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.