شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «يونيكاي» تقفز 103% إلى 15.4 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ارتفع صافي أرباح شركة يونيكاي للأغذية بنسبة 103% لتصل إلى 15.4 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري مقابل 7.57 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت «يونيكاي» استقالة أسامة إبراهيم صديقي من منصبه كعضو ونائب مجلس إدارة في الشركة؛ وذلك لأسباب شخصية، فيما قام مجلس الإدارة بتعيين د. هاشم سالم الدش عضواً جديداً لمجلس الإدارة.