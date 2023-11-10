الاقتصاد

أرباح «يونيكاي» تقفز 103% إلى 15.4 مليون درهم

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
ارتفع صافي أرباح شركة يونيكاي للأغذية بنسبة 103% لتصل إلى 15.4 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري مقابل 7.57 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت «يونيكاي» استقالة أسامة إبراهيم صديقي من منصبه كعضو ونائب مجلس إدارة في الشركة؛ وذلك لأسباب شخصية، فيما قام مجلس الإدارة بتعيين د. هاشم سالم الدش عضواً جديداً لمجلس الإدارة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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