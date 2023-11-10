شكرا لقرائتكم خبر عن معرض دبي للطيران يدعو الجمهور لمشاهدة العروض الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف معرض دبي للطيران 2023 عن عودة منصة «سكاي فيو» المبنية خصيصاً في مطار آل مكتوم الدولي لتستقبل زوارها من الجمهور العام، بمن فيهم العائلات والأطفال، لمشاهدة أبرز العروض الجوية اليومية على هامش المعرض الذي يُقام بين 13-17 نوفمبر الجاري.

ويمكن لزوار المنصة متابعة العروض المشوقة من مدرج الطيران مباشرةً، حيث يجتمع أفضل الطيارين في العالم لاستعراض قدراتهم في قيادة الطائرات العسكرية المتطورة والطائرات الخاصة الفاخرة وبعض أبرز الطائرات التجارية على مستوى العالم.

وتشمل قائمة الفرق الجوية المشاركة في الفعالية كلاً من فريتشي تريكولوري، فريق العرض الجوي التابع للقوات الجوية الإيطالية، وفريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات؛ وسارانج، فريق عرض طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الهندي، وفريق الأول من أغسطس التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

ويُعد معرض دبي للطيران من أبرز الفعاليات على الأجندة العالمية لقطاعي الطيران والدفاع، حيث تمنح منصة «سكاي فيو» الحضور الفرصة للمشاركة في هذه الفعالية المرموقة والتعرف إلى الإرث الغني للقطاع. ويحظى الجمهور بفرصة لقاء أبطالهم في مجالات الطيران والفضاء، في ظل مشاركات يومية من الطيارين ورواد الفضاء والعروض الترفيهية المباشرة من فرق الاستعراض العسكرية والحفلات الحيّة مع منسقي الأغاني، ووحدات الجيش والشرطة التي تعتزم تسليط الضوء على مهاراتها وخبراتها على أرض المعرض.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الحضور مبكراً يضمن للزوار حجز مقاعدهم في الفعالية، علماً أنّ مواقف السيارات محدودة للغاية. ولتجنب أيّ إزعاج، يُنصح الزوار باستخدام المترو أو حافلات النقل المجانية، والتي تنطلق من جانب محطة مترو ابن بطوطة نحو موقع معرض دبي للطيران، على أن تنطلق أول حافلة نحو منصة «سكاي فيو» في تمام الساعة 11 صباحاً، وتعود آخر حافلة من المنصة نحو محطة مترو ابن بطوطة عند الساعة 7 مساءً.

وتفتح المنصة أبوابها اعتباراً من الساعة 01:00 ظهراً وحتى 05:30 مساءً بين 13-17 نوفمبر الجاري، بينما ينحصر دخول الجمهور العام إلى موقع منصة «سكاي فيو»، ولا يشمل القاعة الرئيسية لمعرض الطيران.