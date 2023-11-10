شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تفتتح العرض الجوي لمعرض دبي للطيران 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعرض طيران الإمارات في معرض دبي للطيران أسطولها التجاري والتدريبي الكامل، الذي يتكون من أحدث طائرات الناقلة الإيرباص A380 المحدّثة، والبوينغ 777-300ER التي غيرت قواعد اللعبة، وطائرتي التدريب اللتين تستخدمهما أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: «دياموند Diamond DA42-VI»، و«سيروس Cirrus SR 22»، إضافة إلى طائرة الأعمال «إمبراير Embraer Phenom 100». وسوف تظهر طائرتا طيران الإمارات 777-300ER وA380 بالكسوة الجديدة.

وتفتتح طيران الإمارات العرض الجوي بعد ظهر اليوم الأول من معرض دبي للطيران بتحليق خاص يضم طائرة إيرباص A380 وطائرة بوينج 777 بأحدث ألوان وكسوة الناقلة، وتنضم إليهما الناقلات التجارية الإماراتية المشاركة. ويلي ذلك فريق «فرسان الإمارات» للعروض الجوية.

وتحتوي طائرة الإيرباص A380 التي ستظهر في المعرض، على مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى التصاميم الداخلية المحدثة في جميع المقصورات. وهي من أوائل الطائرات العشر التي اكتملت عملية تحديثها في إطار برنامج التحديث المستمر الذي تنفذه طيران الإمارات بقيمة ملياري دولار.

ويستقبل جناح طيران الإمارات جميع زوار معرض دبي للطيران، ويضم عدداً من أقسام الناقلة. ومن أبرز المعروضات هذا العام تجربة الموظفين، وتبدأ التجربة بتدريب طاقم الطائرة، حيث تعرض البيئة الحافلة بالألعاب داخل طائرات الإمارات للزوار لمحة عن تجارب المحاكاة المستقبلية، ما يوفر نهجاً متطوراً للتعلم وتطوير مهارات الخدمة. ويحظى الزوار أيضاً بإلقاء نظرة أولية على تجربة تأهيل الموظفين الجدد في مجموعة الإمارات.

ويضم الجناح أيضاً منتجات متجر طيران الإمارات الرسمي للبيع، بما فيها نماذج الطائرات، وغيرها من لوازم الطيران والسفر. كما يعرض حصرياً، ولأول مرة نموذج طائرة الإيرباص A350 للبيع.

وتعرض أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أحدث طائراتها وأكثرها تقدماً، وهي طائرة «دياموند Diamond DA42-VI» التي تسلمتها هذا العام، إضافة إلى طائرتها ذات المحرك الواحد «سيروس Cirrus SR 22». وسوف يتواجد المدربون لتقديم معلومات للزوار حول برنامج التدريبي العالمي المعتمد في الأكاديمية، التي تُعدّ أحدث مرافق طيران الإمارات، والتي تعمل على تلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة الطيران العالمية من الطيارين التجاريين المهَرة.

كما تُعرض رحلة عملاء طيران الإمارات المستقبلية في جناح خاص، وهي عبارة عن تجربة مطار معززة خالية من العوائق للمسافرين، ومتاحة باستخدام القياسات الحيوية المتقدمة بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ومطارات دبي.