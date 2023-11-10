شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقويض «الفيدرالي الأمريكي» لآمال وصول الفائدة لذروتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بضغط من ارتفاع عوائد السندات كما قوضت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي آمال المستثمرين بشأن وصول معدلات أسعار الفائدة لذروتها.

وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4%.

وعبر مسؤولون في المركزي الأمريكي من بينهم باول، الخميس، عن شكوكهم في أن معركتهم لمكافحة التضخم انتهت، وأضافوا أنهم سيواصلون تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الحاجة.

واعتبرت الأسواق تلك التصريحات بالغة التشدد كما جاءت بعد أن قاوم صنّاع سياسات في المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا توقعات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وهبط سهم ريتشمونت 3%، بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة السويسرية عن أرباح أقل من المتوقع، كما هبط سهم دياجيو 8% مع توقع الشركة المصنعة للمشروبات الكحولية أن النمو الأصلي للأرباح التشغيلية سيتراجع في النصف الأول من عامها المالي الحالي.

لكن سهم جي.إن ستور نورد قفز 13.1%، وتصدر المؤشر «ستوكس600» بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث وتوقعاتها. (رويترز)