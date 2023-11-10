شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات خضراء في آخر جلسات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
حققت أسهم الإمارات جلسة خضراء، الجمعة، في ختام تداولات الأسبوع، وارتفع مؤشر السوق في أبوظبي 0.35 % بتداولات أكثر من 800 مليون درهم، وفيما تراجع «العالمية القابضة» 0.07%، ارتفع «ألفا ظبي» 4.26% إلى 19.6 درهم، والدار العقارية 1.06% إلى 5.7 درهم، و«الجرافات البحرية» 0.5% إلى 23.6 درهم. وتراجع «ملتبيلاي» 1.9%.
وارتفع مؤشر السوق في دبي بأكثر من 0.9%، مع ارتفاع إعمار العقارية وإعمار للتطوير قرابة 4% فيما صعد سالك 2.2% وكان سهم ديوا 0.4%.
وأغلق سوق دبي مرتفعا +1.01% إلى 3969.28 نقطة.
الارتفاع
أمان 5.59%
سلامة 4.95%
إعمار العقارية 4.41%
إعمار للتطوير 3.91%
التراجع
الأنصاري 4.31%
شعاع 3.08%
الإمارات ريم 2.08%
أملاك 0.89%
سوق أبوظبي +0.20%
9548.88 نقطة
الارتفاع
الشارقة للإسمنت 10.92%
حياه 6.03%
أدنوك للتوزيع 4.91%
إيزي ليس 4.28%
التراجع
حققت أسهم الإمارات جلسة خضراء، الجمعة، في ختام تداولات الأسبوع، وارتفع مؤشر السوق في أبوظبي 0.35 % بتداولات أكثر من 800 مليون درهم، وفيما تراجع «العالمية القابضة» 0.07%، ارتفع «ألفا ظبي» 4.26% إلى 19.6 درهم، والدار العقارية 1.06% إلى 5.7 درهم، و«الجرافات البحرية» 0.5% إلى 23.6 درهم. وتراجع «ملتبيلاي» 1.9%.
وارتفع مؤشر السوق في دبي بأكثر من 0.9%، مع ارتفاع إعمار العقارية وإعمار للتطوير قرابة 4% فيما صعد سالك 2.2% وكان سهم ديوا 0.4%.
وأغلق سوق دبي مرتفعا +1.01% إلى 3969.28 نقطة.
الارتفاع
أمان 5.59%
سلامة 4.95%
إعمار العقارية 4.41%
إعمار للتطوير 3.91%
التراجع
الأنصاري 4.31%
شعاع 3.08%
الإمارات ريم 2.08%
أملاك 0.89%
سوق أبوظبي +0.20%
9548.88 نقطة
الارتفاع
الشارقة للإسمنت 10.92%
حياه 6.03%
أدنوك للتوزيع 4.91%
إيزي ليس 4.28%
التراجع
أي دي سي أذونات 5.43%
بنك أم القيوين 3.39%
العربي المتحد 2.92%
ملتيبلاي 2.44%