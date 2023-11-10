شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات خضراء في آخر جلسات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”حققت أسهم الإمارات جلسة خضراء، الجمعة، في ختام تداولات الأسبوع، وارتفع مؤشر السوق في أبوظبي 0.35 % بتداولات أكثر من 800 مليون درهم، وفيما تراجع «العالمية القابضة» 0.07%، ارتفع «ألفا ظبي» 4.26% إلى 19.6 درهم، والدار العقارية 1.06% إلى 5.7 درهم، و«الجرافات البحرية» 0.5% إلى 23.6 درهم. وتراجع «ملتبيلاي» 1.9%.وارتفع مؤشر السوق في دبي بأكثر من 0.9%، مع ارتفاع إعمار العقارية وإعمار للتطوير قرابة 4% فيما صعد سالك 2.2% وكان سهم ديوا 0.4%.وأغلق سوق دبي مرتفعا +1.01% إلى 3969.28 نقطة.الارتفاعأمان 5.59%سلامة 4.95%إعمار العقارية 4.41%إعمار للتطوير 3.91%التراجعالأنصاري 4.31%شعاع 3.08%الإمارات ريم 2.08%أملاك 0.89%سوق أبوظبي +0.20%9548.88 نقطةالارتفاعالشارقة للإسمنت 10.92%حياه 6.03%أدنوك للتوزيع 4.91%إيزي ليس 4.28%

التراجع

أي دي سي أذونات 5.43%

بنك أم القيوين 3.39%

العربي المتحد 2.92%

ملتيبلاي 2.44%