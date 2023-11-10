شكرا لقرائتكم خبر عن «إيدج» تستحوذ على 50% في «فلاريس» محققة توسعاً في تكنولوجيا الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة إيدج الإماراتية، عن استحواذها على حصة 50% في فلاريس، شركة الطيران البولندية المتخصصة في تطوير الطائرات الشخصية الحديثة، وستقوم الشركتان أيضاً بتأسيس مشروع مشترك، ما يمكّن إيدج من تطوير محفظة فلاريس من الطائرات النفاثة والاستفادة من الخبرات المشتركة لتحسين ميزات الطائرات وقدراتها التشغيلية.

ويندرج هذا الاستثمار الاستراتيجي بسلاسة ضمن محفظة إيدج المتّسعة، ويتوافق مع رؤية إيدج لجلب التقنيات التجارية المبتكرة إلى صناعة الدفاع. وتقدّم فلاريس، المشهورة بطائرتها الشخصية Flaris LAR1 STOL عالية السرعة، إلى إيدج خبرة واسعة في هندسة الطيران عالية الدقة، ما يحقق لإيدج إمكانية التوسع في هذا المجال، وسيتم عرض الابتكارات الناتجة عن هذا المشروع المشترك في معرض دبي للطيران 2023، وتحديداً تحويل طائرة فلاريس المأهولة إلى نموذج غير مأهول، مع الاستفادة من التقنيات المستقلة في تلبية الاحتياجات الديناميكية لقطاع الدفاع الحديث.

قيمة كبيرة

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يعدّ دمج القدرات الهندسية لشركة فلاريس ومجموعتها الواسعة من الطائرات في منظومتنا خطوة استراتيجية لمجموعة إيدج تدعم توسّعنا في تصنيع المحركات النفاثة وتقنيات الطيران المتقدمة، وتضيف قيمة كبيرة لمحفظة تقنياتنا الفائقة. ونتطلع إلى ما يقدّمه هذا الاستثمار الاستراتيجي والمشروع المشترك من فرص عدة، لا سيما في تحويل تقنيات الطيران الحالية إلى أنظمة غير مأهولة».

وقال رافال لادزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة فلاريس: «يمثل توحيد الجهود مع إيدج علامة فارقة بالنسبة لشركة فلاريس، ويؤكد التزامنا المشترك بالتميز في الهندسة والابتكار. وتتوافق عمليات التطوير التي تخطط لها إيدج، خاصة في مجال الطيران المستقل وتكنولوجيا المحركات المتقدمة، تماماً مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز قدرات الطائرات الشخصية، ولا شك في أن خبراتنا المشتركة ستمهّد الطريق لإحراز المزيد من التقدم في صناعة الطيران».

ومن خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي، تؤكد إيدج مكانتها كمجموعة رائدة في تعزيز القدرات الدفاعية والمستقلة لدولة الإمارات. ولا تزال المجموعة ملتزمة بالاستثمار في تكنولوجيا الجيل القادم، وتعزيز منظومة التصنيع في الدولة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الإمارات.

وستستغل إيدج حضورها في معرض دبي للطيران 2023 القادم، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، لعرض طائرات فلاريس وحلولها.