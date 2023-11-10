شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من ارتفاع عوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية تراجعًا اليوم الجمعة بضغط من ارتفاع عوائد السندات.

كما قوضت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) آمال المستثمرين بشأن وصول معدلات أسعار الفائدة لذروتها.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعدة 0810 بتوقيت جرينتش لكنه لا يزال متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني.

وعبر مسؤولون في المركزي الأمريكي من بينهم باول أمس الخميس عن شكوكهم في أن معركتهم لمكافحة التضخم انتهت وأضافوا أنهم سيواصلون تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الحاجة.

بورصات أوروبا

واعتبرت الأسواق تلك التصريحات بالغة التشدد كما جاءت بعد أن قاوم صناع سياسات في المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا توقعات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.

ونزل سهم ريتشمونت ثلاثة بالمئة، بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة السويسرية عن أرباح أقل من المتوقع.

لكن سهم جي.إن ستور نورد قفز 13.1 بالمئة، وتصدر المؤشر ستوكس600 بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث وتوقعاتها.