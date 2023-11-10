وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماع طاولة مستديرة مع اتحاد الصناعات الفنلندية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في اجتماع طاولة مستديرة مع اتحاد الصناعات الفنلندية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع آخر التطورات والمبادرات في إطار رؤية المملكة 2030 وبحث مع الجانب الفنلندي فرص تعزيز مساهمة واستثمار الشركات الفنلندية في المشاريع بالمملكة.

حضرت الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا، الأستاذة نسرين الشبل.