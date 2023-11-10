شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى دبي للأعمال» يشهد توقيع 20 صفقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد لوتاه: المنتدى حقق تأثيراً ملحوظاً في مشهد الأعمال العالمي

دبي: ”الخليج 365”

اختتمت غرف دبي فعاليات النسخة الأولى من منتدى دبي للأعمال الذي أقيم تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية»، وعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 في مدينة جميرا.

جرى كذلك عقد أكثر من 550 اجتماع أعمال تم الترتيب لها باستخدام تطبيق المنتدى الذكي، كما تم توقيع أكثر من 20 صفقة ضمن مبادرة «The Deals Hub»؛ المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة.

واستقطب المنتدى على مدار يومين من النقاشات والصفقات المهمة، ما يزيد على 2000 من صنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من 49 دولة؛ وذلك للمشاركة في 24 جلسة حوارية رفيعة المستوى، والانضمام إلى 32 متحدثاً في مناقشات معمقة حول دور العولمة والتحول الرقمي في ربط الاقتصادات وبلورة مستقبل التجارة العالمية، والتأثير المهم للأسواق الناشئة في المشهد الاقتصادي المتغير، وأهمية تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

وجمع المنتدى تحت مظلته عدداً من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم، ووفر للشركات العالمية والشركات سريعة النمو، منصة مهمة لعقد شراكات اقتصادية استراتيجية، وتنمية شبكات الأعمال الدولية، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية. ومكنت الجلسات التفاعلية في المنتدى، المشاركين من استكشاف وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمارات.

تأثير

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يعكس تأثير منتدى دبي للأعمال المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة في عالم يزداد ترابطاً بمرور الوقت. ومع استضافته نخبة من المتحدثين البارزين في مجالات استراتيجية متنوعة من جميع أنحاء العالم، قدّم المنتدى رؤى ملهمة حول الدور المتنامي لدبي في بلورة مستقبل التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وحقق كذلك نتائج كبيرة لمن يبحثون عن فرص التواصل والشراكة».

وتابع: «حقق منتدى دبي للأعمال تأثيراً كبيراً في مشهد الأعمال العالمي، ومع حضور نخبة من كبار قادة الأعمال والاقتصاديين العالميين، لعب المنتدى دوراً محورياً في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 للارتقاء بسمعة الإمارة مركزاً حيوياً في قلب السوق العالمية. كما عكس المنتدى نجاح دبي المستمر في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم توسع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي عاصمةً رائدة للاقتصاد العالمي».