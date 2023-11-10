شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل مبايعة قطعة أرض في «مرسى دبي» بـ360 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجل السوق العقاري في دبي الجمعة مبايعة لقطعة أرض بقيمة 360 مليون درهم ضمن منطقة «مرسى دبي». وتبلغ مساحة القطعة 37,677 قدماً مربعة، حسب بيانات «دبي ريست».

وبلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 10.3 مليار درهم، حيث شهدت دائرة الأراضي والأملاك هذا الأسبوع تسجيل 1782 مبايعة بقيمة 7.4 مليار درهم، منها 396 مبايعة للأراضي بقيمة 3.99 مليار درهم، و1386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.41 مليار درهم.

وحققت التصرفات اليومية الجمعة أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت «أراضي دبي» تسجيل 244 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 413.6 مليون درهم، و185 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 831.5 مليون درهم.