شكرا لقرائتكم خبر عن 10.3 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1782 مبايعة بقيمة 7.4 مليار درهم، منها 396 مبايعة للأراضي بقيمة 3.99 مليار درهم و1386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.41 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، ثم مبايعة بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2. وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 535.96 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، وثالثة في معيصم الثانية بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 740.77 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 224.57 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 110 مبايعات بقيمة 337.97 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 100.49 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.86 مليار درهم منها 78 رهن أراضٍ بقيمة 370.28 مليون درهم، و492 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.49 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 264.14 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 232.17 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 142 هبة بقيمة 1.06 مليار درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 373.25 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 129.87 مليون درهم.

التصرفات اليومي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الجمعة تسجيل 244 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 413.6 مليون درهم و185 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 831.5 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31.05 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تلتها مبايعة بقيمة 20.83 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تلتها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 50.28 مليون درهم، تلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 130.58 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 202.8 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 40.14 مليون درهم في منطقة الوصل. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 28.04 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 35.78 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 152.68 مليون درهم منها 8 رهون أراضٍ بقيمة 20.63 مليون درهم و79 رهناً لفلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأولى بقيمة 20.61 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10.77 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 23.67 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 7.8 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 5.59 مليون درهم.