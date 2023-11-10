شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة عجمان تختتم مشاركتها بسوق السفر العالمي في لندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي في لندن، الذي أقيم في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023. شهدت مشاركة عجمان إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار والمشاركين، حيث قدمت الإمارة عرضًا مميزًا حول معالمها السياحية وفرص الاستثمار في قطاع السياحة.

وتألقت عجمان في المعرض بتقديم مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، مؤكدة التزامها بتعزيز السياحة المستدامة وتحسين مستوى رفاهية الإمارة. وفي هذا السياق، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية: «كانت فرصة رائعة لنا للتواصل مع العديد من الشركاء والمستثمرين في صناعة السياحة. نحن نسعى جاهدين لتعزيز صورة عجمان كوجهة سياحية استثنائية، وسوف نواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات لدعم نمو القطاع السياحي في الإمارة».

وعلى صعيد الشراكات، قامت دائرة التنمية السياحية في عجمان بتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع عدة جهات عالمية، معزّزة التعاون في مجالات الضيافة وتطوير المشاريع السياحية. ومن بين الشراكات البارزة، وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع فنادق ومنتجعات كاريزما، المتخصصة في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات. كما أعلنت عن شراكات استراتيجية مع شركة هوتل بيدز وشركة «اي ام آند ار اس القابضة»، بهدف تعزيز التجارة السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.

وأضاف الهاشمي: «تعتبر هذه المذكرات تعبيرًا عن التزام عجمان بالتنوع والابتكار في صناعة السياحة، وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير مشاريع استثمارية رائدة تعزز مكانة عجمان على الساحة العالمية». وأكد على أهمية التعاون مع شركات عالمية مشيرًا إلى أن هذه الشراكات ستسهم في تعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

وفي إطار مشاركتها في سوق السفر العالمي في لندن، قامت دائرة التنمية السياحية في عجمان بتنظيم فعاليات مميزة، شملت عروضًا ترويجية للوجهات السياحية البارزة في الإمارة، وورش عمل تفاعلية للزوار لاستكشاف تجارب فريدة في عجمان.