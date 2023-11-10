شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الفجيرة في سوق السفر العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد سعيد السماحي مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة أن إدارته تستهدف إنعاش القطاعين السياحي والاقتصادي بالإمارة، وزيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توسيع نطاق المشاركات العالمية، التي تسلط الضوء على المقومات والموارد السياحية المتنوعة، وخلق فرص شراكة، وتوقيع اتفاقيات تسهم في زيادة جذب الزوار للإمارة ومن ثم ارتفاع الإيرادات الفندقية ونسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدائرة في فعاليات الدورة الـ42 من معرض سوق السفر العالمي في لندن، والذي نُظم في العاصمة البريطانية بين 6و8 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.

واكد السماحي إن حرص الإمارة على المشاركة لأكثر من عشرين عاما في هذا المحفل السياحي العالمي للترويج لمقوماتها وجهة سياحية رائدة، إلى جانب الاطلاع على مستجدات القطاع السياحي العالمي وإبرام الشراكات، مشيرا إلى زيارة منصور عبدالله بالهول الفلاسي سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة إلى جناح الدائرة، إلى جانب أجنحة الدولة المختلفة المشاركة، حيث أبدى إعجابه بما تم عرضه في أجنحة الإمارات، والتي تضمنت مجموعةً من المشاريع والمنتجات السياحية والاقتصادية، التي تلعب دوراً مهماً في الترويج السياحي للدولة.

وواضح أن الفجيرة شاركت بجناح ضم 10 جهات حكومية وخاصة، تمثلت في مركز الفجيرة للمغامرات، مطار الفجيرة الدولي، مرافئ الفجيرة، منتجع شاطئ العنوان، فندق راديسون بلو، فندق فيرمونت شاطئ الفجيرة، منتجع انتركونتيننتال الفجيرة، فندق ومنتجع ميرامار العقة، منتجع وسبا روتانا الفجيرة، وفندق نوفوتيل الفجيرة.

وأضاف إن الجناح ركّز على مستجدات القطاع السياحي العالمي، وبحث عددا من الشراكات وآفاق التعاون الجديدة مع مجموعة من الشركات والمؤسسات من بينها اجتماعات مع مجموعة سفير الدولية الكويتية للإدارة الفندقية، وشركة ستيفين يان الصينية، إلى جانب اجتماع مع إدارة معرض «آي تي بي»، الجهة المنظمة للمعرض، بهدف الترويج والتسويق للوجهات السياحية بالإمارة، وتعزيز الجهود الترويجية لمنتجعات وفنادق الفجيرة وإبرازها عالمياً، لاستقطاب وجذب أعداد كبيرة من الزوار ومن مختلف أنحاء العالم.