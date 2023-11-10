شكرا لقرائتكم خبر عن شركات إماراتية ناشئة تستحوذ على اهتمام المستثمرين في كوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت الشركات الناشئة الإماراتية المشاركة تحت مظلة جناح الدولة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «COMEUP 2023»، المنعقد في العاصمة الكورية سيؤول، باهتمام المستثمرين ورواد الأعمال في جمهورية كوريا. واستقطب جناح الإمارات الذي نظمته وزارة الاقتصاد، اهتمام زوار المعرض والمشاركين بحضور فاعل للشركات الناشئة الإماراتية التي استعرضت أحدث المشاريع المبتكرة والحلول التكنولوجية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما يعكس مكانة الإمارات الرائدة مركزاً عالمياً للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وتمكنت الشركات الناشئة الإماراتية ورواد الأعمال من توقيع العديد من الاتفاقيات مع نظرائهم من المستثمرين المشاركين في المعرض، إضافة إلى بناء شراكات جديدة مع الشركات الكورية في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد عدد من مسؤولي الشركات الناشئة الإماراتية ورواد الأعمال المشاركين في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «COMEUP 2023»، أهمية المشاركة في هذه الحدث الدولي الذي يسهم في فتح آفاق جديدة وتعزيز التعاون مع الشركات الكورية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا المتقدمة.

الظبي المهيري 9 سنوات.. أصغر رائدة أعمال إماراتية

وقالت الظبي المهيري، صاحبة الـ9 سنوات، أصغر رائدة أعمال إماراتية ومؤسس شركة «رينبو جمني» للوسائل التعليمية للأطفال حتى عمر 13 عاماً بمن فيهم أصحاب الهمم من فئات التوحد والمكفوفين وصعوبات التعلم وفرط النشاط والحركة، إن مشاركتها في المعرض الدولي ضمن جناح الإمارات تأتي بهدف تمثيل الإمارات بأحسن صورة، إضافة إلى تعزيز انتشار شركتها، وعقد شركات جديدة مع الشركات الكورية، مشيرة إلى أن شركتها لديها شراكات مع أكثر من 15 شركة حول العالم.

وأضافت أن شركتها أضافت تخصصات جديد تشمل الواقع المعزز المدمج مع الكتب التي توفرها من خلال 5 قنوات تسويق رقمية لبيع الكتب، إضافة إلى التوسع في أمازون الإمارات والسعودية، وافتتاح منفذ بيع في ياس مول بأبوظبي.

شركة إماراتية توفر 2000 وظيفة بالذكاء الاصطناعي

وقال هاشم شريف الزعابي، مؤسس شركة العنصر الخامس الأكاديمية، إن مشاركته في معرض الشركات الناشئة «COMEUP 2023» بجمهورية كوريا، تأتي بهدف عقد الشراكات مع الشركات العالمية وتبادل الخبرات في ما يخص توفير فرص العمل من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن شركته تركز على التوطين، حيث وفرت الشركة وظائف لأكثر من 2000 مواطن على مستوى الإمارات منذ إطلاقها في عام 2015 من خلال ربط أكثر من 400 شركة تستخدم نظام التوظيف المتطور التابع للشركة. وقال إن الشركة تعمل على تدريب المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل وفقاً للمؤهل العلمي والخبرات وموقع السكن، من خلال نظام متطور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يتيح ربط آلاف الوظائف في آن واحد. وأوضح أن شركته حظيت باهتمام كبير من المستثمرين والشركات الكورية التي أبدت رغبتها في تعزيز التعاون والاستفادة من النظام في بناء شركاتها، إضافة إلى بحث فرصة التوسع الخارجي.

منح شهادات الجودة رقمياً للمنتجات والمكملات الغذائية

بدوره، قال يوسف اليوسف، مؤسس شركة «nurrolis» المتخصصة في منح شهادات الثقة والجودة للمنتجات الغذائية «الفيتامينات والمكملات الغذائية»، نهدف لتوفير حلول أكثر موثوقية لإصدار شهادات معتمدة ومحايدة، بما يضمن الشفافية وجودة المنتج للمستخدمين والمصنعين، ويسمح بتميز تنافسي واضح عن العروض الغذائية المختلفة في الأسواق.

وأضاف أن شركته أطلقت «تطبيقاً رقمياً» شاملاً يساعد المستخدمين على اتخاذ الاختيارات الصحيحة من «الفيتامينات والمكملات الغذائية»، من خلال ماسح ضوئي للملصقات الموجودة على المنتج، في ظل وجود الكثير من المنتجات المتاحة في السوق، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز المعرفة لدى المستخدمين بالنوع الأفضل الذي يجب تناوله والعلامة التجارية التي يجب استخدامها.

وقال إن شركته هي نتاج برنامج «ثبات» لبناء الشركات العائلية الذي طورته وزارة الاقتصاد، بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.. معرباً عن آماله الكبيرة في تحقيق الانتشار والتوسع الخارجي في ظل الكثير من الإمكانات للتعاون مع الجانب الكوري والرغبة في عقد الشركات للاستفادة من أعمال الشركة وتطويرها.

مخازن رقمية تدعم التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال

من جانبه، قال عبدالله الشامسي، مؤسس شركة المخازن الرقمية التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، إن مشاركته في المعرض تعكس اهتمام وزارة الاقتصاد بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عقد الشركات مع الشركات العالمية، بما يسهم في نمو أعمال هذه الشركات وتوسعها.

وأضاف أن شركته التي انطلقت عملياتها في عام 2022 تعد مركز استيفاء للطلبات التي يتم شراؤها من المواقع والمنصات الرقمية، مشيراً إلى أن شركته تستهدف استقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونقلهم إلى عالم التجارة الإلكترونية، من خلال مساعدتهم في إنشاء مواقع خاصة بشركاتهم، ومن ثم تخزين المنتجات الخاصة بهم في مخازن الشركة، وفي حال إتمام أي عملية شراء تظهر على النظام الرقمي ويتم تغليفها وإرسالها للعميل.

وقال إن مشاركته في المعرض بجمهورية كوريا آتت ثمارها من خلال عقد عدد من الاتفاقيات، وبحث فرص التعاون مع الشركات الكورية التي أبدت اهتماماً كبيراً بالتعاون، مشيراً إلى أن شركته لديها مخازن رقمية على مساحة 4000 قدم تمت تغطية أكثر من 60% منها، والذي يعكس نمو الشركة ومواكبة تطور حركة التجارة الإلكترونية في الإمارات.

تصاميم مبتكرة

من جهتها، قالت فضيلة محمد مؤسس شركة صندوق المرح، المشروع التفاعلي المخصص للأطفال، إنه تم تصميم المشروع بطريقة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز الحركة لدى الأطفال، وتوفير مساحات تفاعلية من خلال الجمع بين اللعب بالطرق المبتكرة والحركة لدى الأطفال. وأضافت أن مشاركتها في المعرض بجمهورية كوريا أسهم في فتح آفاق جديدة مع عدد من شركات التكنولوجيا الكورية، والذي من شأنه أن يعزز مجالات تطوير المشروع والتوسع العالمي، مشيرة إلى دور وزارة الاقتصاد المهم في توفير مثل هذه اللقاءات مع الشركات العالمية المتطورة. (وام)