شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج للتطوير التقني بالتعاون بين «إينوك» و«بتروفاك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة إينوك عن انطلاق برنامج التطوير التقني، بالتعاون مع شركة «بتروفاك»، وذلك عقب توقيع اتفاقية استراتيجية بين الطرفين، خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، لمعالجة فجوة المهارات في قطاع الطاقة.

وبموجب التعاون بين مجموعة اينوك و«بتروفاك»، يأتي هذا البرنامج المتطور لتمكين الشباب الإماراتي من المساهمة في قطاع الطاقة في الدولة، وذلك من خلال التدريب المتخصص والإرشاد والتوجيه على رأس العمل في العمليات التشغيلية للمصافي. إذ خُصص البرنامج لخريجي المدارس الثانوية الإماراتيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، ويوفر فرصةً فريدة لاكتساب خبرة عملية في قطاع التكرير تدعمهم في تأسيس مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الطاقة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يسرنا انطلاق هذا البرنامج للمساهمة في تمكين المواهب الإماراتية الشابة من تلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع، خلال السنوات القادمة، ندعم تعليم وتطوير الكوادر الإماراتية، من خلال تزويدهم بمجموعة من البرامج التدريبية الشاملة، التي تساعدهم على تطوير المهارات وبناء الثقة والمعرفة اللازمة للإبداع في هذا القطاع».

يستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات، ويتّبع استراتيجية تطوير ممنهجة تتضمن تدريبا نظريا وعمليا لمدة سنة، ثم سنتين من التدريب والتوجيه على رأس العمل. ويخضع المتدربون لمجموعة متنوعة من طرق وأساليب التعلّم، بما في ذلك دورات التعلّم الإلكتروني، والتدريب النظري في الفصول الدراسية، والتدريب العملي في مواقع «بتروفاك»، وسيتم تنفيذ برنامج التدريب النظري في مركز التشغيل التابع لها في الإمارات، بينما سيُقدم التدريب العملي في مركز تكاتف بتروفاكفي مسقط بعُمان.

تجدر الإشارة إلى أن مصفاة اينوك، أول مصفاة في دبي، تأسست عام 1999، وتقع في المنطقة الحرة في جبل علي. وفي سنة 2019، خضعت المصفاة لعمليات توسعة لتصبح قدرتها الإنتاجية 213,500 برميل من المكثفات يومياً، وتنتج العديد من المنتجات النفطية المكررة مثل النفتا ووقود الطائرات وزيت الديزل وزيت الوقود وغاز البترول المسال تلبية احتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وحققت المجموعة حتى الآن نسبة توطين قدرها 100% في فريق الإدارة التنفيذية، ونسبة 81% في فريق الإدارة العليا، و51% في مجمل الوظائف في المجموعة. وتوظيف المواهب الإماراتية الشابة في قطاع الطاقة، ضمن تخصصات تشمل الخدمات الفنيّة والعمليات والصيانة والهندسة وتطوير الأعمال والمبيعات وعمليات التسويق والتجارة وخدمة العملاء وتقنية المعلومات والشؤون المالية والصحة والسلامة والبيئة والخدمات اللوجستية والمشتريات.