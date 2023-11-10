شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث فرص تعزيز مساهمة واستثمار الشركات الفنلندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم في اجتماع طاولة مستديرة مع اتحاد الصناعات الفنلندية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا.

واستعرض خلال الاجتماع آخر التطورات والمبادرات في إطار رؤية المملكة 2030، وبحث مع الجانب الفنلندي فرص تعزيز مساهمة واستثمار الشركات الفنلندية في المشاريع بالمملكة.

العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفنلندا

وأمس بحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع نظيره الفنلندي ويلي رايدمان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كان الإبراهيم ناقش الشهر الماضي تعزيز التعاون الثنائي وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك، مع وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو،

وجاء ذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة والمقامة في الرياض.

السعودية مركزًا عالميًا للاستثمار

كان الإبراهيم، أكد في تصريحات له، إن رؤية المملكة نصت على أن تكون السعودية مركزا عالميا للاستثمار، وسوقا جاذبا للاستثمار، ومنصة شاملة لاستقطاب رؤوس الأموال سواء البشرية أو النقدية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف الوزير: أن السعودية تسعى إلى الوصول إلى مستوى أفضل للطاقة والهيدروجين النظيف وأفضل الحلول لإزالة الانبعاثات الكربونية، وتمكين الشباب، والوضوح المؤسسي للسياسات من خلال أداء يتسم بالشفافية، مشيرا إلى أن تلك الظروف تساعدنا عالميا في جميع الجوانب، وتمكنا من تقديم مساعدات فنية للدول المجاورة وتبادل الخدمات.

وأشار إلى أن الترابط العالمي قلص تباطؤ التجارة العالمية الذي تسببت فيه التوترات الجيوسياسية، من 10 % إلى 3% خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أننا نعمل في تسارع ليعوض العالم الفرص الاستثمارية الفائتة.