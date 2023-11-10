التأمينات الاجتماعية: أكثر من 10.7 مليارات ريال مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الإحصائي الشهري أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، جاء من ضمنها مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” والتي تجاوزت 87.2 مليون ريال، في حين بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16.3 مليون ريال.

واستعرضت المؤسسة عبر تقريرها أرقام التحول الرقمي والتي حققت قفزات كبيرة وأظهرت التحول الكامل لاستخدام القنوات الرقمية للمؤسسة، حيث بينت المؤسسة أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 1.8 مليون معاملة، في حين بلغ زوار الموقع الإلكتروني ومنصتي (تأميناتي أفراد/ أعمال) أكثر من 2.1 مليون زيارة، فيما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً عبر منافذ المؤسسة الرقمية أكثر من 209 آلاف تعريف لذات الفترة، إضافة إلى أن عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية بلغ أكثر من 332 ألفاً.

وعن أداء قنوات التواصل الإلكترونية استعرض التقرير أبرز الأرقام وأعداد المستخدمين للخدمات والمنصات الإلكترونية التي أتاحتها المؤسسة لعملائها، حيث بلغ عدد المستخدمين لخدمة الزيارة الافتراضية وخدمة الإنسان الرقمي “أمين” أكثر من 33 ألف عميل لكل خدمة، فيما تخطى مستخدمو خدمة “واتسآب التأمينات” أكثر من 23 ألف عميل، فيما تجاوز عدد الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء في منصة X أكثر من 57 ألف استفسار، وأن عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء لشهر أكتوبر الماضي بين التقرير أنها تخطت حاجز 84 ألف مكالمة.

وتناول التقرير جهود المؤسسة في تعزيز الالتزام التأميني وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية لدى المنشآت وأصحاب العمل، حيث أوضح التقرير أن عدد زيارات الالتزام التأميني لشهر أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 14 ألف زيارة، فيما بلغت الزيارات الوقائية لأصحاب العمل حوالي 3400 زيارة، كما قامت المؤسسة بعقد 58 لقاء وورشة عمل للتوعية بمبادئ الالتزام التأميني وأهمية عنصري السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، كما بين التقرير أبرز الملاحظات التأمينية المرصودة على أصحاب العمل، حيث جاءت مخالفات تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل وعدم الالتزام بوجود أدوات السلامة وطفاية الحريق وعدم الالتزام بتوفير سجل إصابات العمل كأبرز الملاحظات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضمن جهودها الإستراتيجية في مسار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المقدمة في سعي مستمر لتطوير وابتكار خدمات ومنتجات جديدة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي ستساهم في تعزيز رضا العملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.