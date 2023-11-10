شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد " الدراجات النارية " الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ إجمالي أعدادها 14668 دراجة ، خلال أكتوبر 2023.

جاء من بينها ترخيص حوالي 1099موديل 2020 ، و2379 موديل 2021 و5339دراجة موديل 2022 ، و 5002 دراجه نارية موديل 2023 و849 دراجه نارية موديل 2024 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر اكتوبر 2023 قد أوضحت فى تقريرها أن عدد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" قد سجلت حوالي 27999مركبة ، بالإضافة إلي ترخيص السيارات " الملاكى – الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أكتوبر 2023 ، حيث سجلت حوالي 10700 سيارة ملاكى.